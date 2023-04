Norte de Minas recebe 18,4 mi

O Norte de Minas será contemplado com investimentos superiores a R$ 18,4 milhões com a implantação de novos serviços de saúde. A partir deste ano e, em 2024, 52 municípios que compõem a macrorregião de saúde terão a informatização de 180 novas Equipes de Saúde da Família (foto); adesão de 15 Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de Saúde ao Programa Saúde na Hora; credenciamento de mais 92 Agentes Comunitários de Saúde em 17 municípios; implantação de sete novos laboratórios de próteses dentárias e credenciamento de mais quatro equipes de atenção primária prisional. A implantação de novos serviços foi aprovada pelos conselhos municipais de saúde e passaram, também, pelas Comissões Intergestoras Bipartite do Sistema Único de Saúde (CIB-SUS) das microrregiões e, também, no nível estadual. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Começa o 30º Festival da Banana

O município de Ipatinga e especialmente a comunidade de Pedra Branca estarão em festa nos próximos dias, com a realização do 30º Festival da Banana, evento que promete animar o público com muita música e comidas típicas. O festival começa nesta sexta-feira (21), a partir das 18h, e conta com atrações musicais para todos os gostos, informou a administração municipal. Durante três dias de evento, os visitantes poderão experimentar os sabores da culinária local nas diversas barraquinhas espalhadas pela área central do bairro. Além disso, a programação musical está repleta de grandes artistas da região. (Diário do Aço – Ipatinga)

Hospital de Carangola passa a ser referência

O Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Casa de Caridade de Carangola passa a integrar a Rede Estadual de Queimados, sendo referência para as macrorregiões de Saúde Sudeste e Leste do Sul. O serviço foi credenciado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) no final de 2022, e já começou o atendimento aos pacientes com queimaduras tipo 2, ou seja, de segundo grau com até 20% de superfície corporal queimada. (Diário de Manhuaçu)

Servidor de Caeté terá aumento

O prefeito Lucas Coelho anunciou a recomposição salarial e o aumento que serão concedidos a partir de maio aos servidores públicos municipais de Caeté. Será um reajuste de 5,93% adicionado a um aumento real de 4,07%, o maior dentre os municípios que já anunciaram a recomposição salarial. No total, cada servidor terá um ganho de 10% em seus rendimentos mensais, sendo retroativos ao mês de janeiro. (Jornal Opinião – Caeté)

Sindcomércio doa máquina para detentos

A diretoria do Sindcomércio e representantes da Penitenciária de Teófilo Otoni firmaram uma parceria em que a entidade fará a doação de uma máquina para confecção de absorventes, fraldas infantis e geriátricas, pelos próprios detentos, e serão distribuídas a pessoas carentes. Os detentos terão a oportunidade de trabalhar nessa importante demanda que vai levar benefícios para a sociedade, fornecendo esses produtos às entidades assistenciais cadastradas para recebimento. O trabalho prestado pelo detento gera remição na pena, além da sua ressocialização. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Procon Ituiutaba faz ação educativa

É grande o número de modalidades de golpes rotineiramente aplicados ou tentados, principalmente, quando os alvos são os idosos. Por isso, a Prefeitura de Ituiutaba, por meio do Departamento de Defesa e Proteção ao Consumidor (Procon), realizou ação educativa com distribuição de material informativo e palestra nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras). Conforme a diretora do Procon, Camila Soares, o principal objetivo é repassar as informações ao público da terceira idade de modo a reduzir as chances de aplicação dos golpes. (Folha da Região – Ituiutaba)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

