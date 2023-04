Policiais civis visitam escolas em ação educativa e preventiva na área do 18º Departamento

Poços de Caldas, MG – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (20/4), ação com o objetivo de garantir tranquilidade às unidades escolares na área do 18º Departamento de Polícia Civil.

Em Poços de Caldas, no Sul do estado, foram formadas 16 equipes, que se revezaram em quatro turnos, para visitar as escolas da cidade. Os policiais compartilharam informações e orientações com pais, diretores, professores e alunos sobre medidas de segurança e combate à desinformação

Além do trabalho educativo, os policiais montaram bases nas áreas mais sensíveis, principalmente nos horários de chegada e saída dos alunos. Ações semelhantes foram realizadas nas outras quatro delegacias regionais pertencentes ao 18º Departamento.

A delegada-adjunta da Delegacia Regional em Poços de Caldas, Juliane Emiko Hissanaga, destaca que “a Polícia Civil, na comarca de Poços de Caldas, uniu esforços – juntamente com as forças de segurança, Poder Judiciário, Ministério Público e Prefeitura – na proteção dos ambientes educacionais da cidade. Nossa intenção é que cada família saiba que estamos atentos e trabalhando na segurança de cada criança, adolescente e educadores. Reafirmamos nosso comprometimento com as investigações e solicitamos que toda informação relacionada ao tema seja encaminhada para a Polícia Civil”.

Já o chefe do 18º Departamento, delegado-geral Edson Rogério de Morais, frisou que “a operação de hoje, que mobilizou nosso efetivo em toda a região do 18º Departamento de Polícia Civil, não foi apenas para garantir a segurança de toda a comunidade escolar, mas também para transmitir que as instituições de segurança pública não permitirão nenhuma espécie de ação física ou virtual que possa comprometer o bem-estar de todos, em especial, dos nossos estudantes, familiares e professores”, ressaltou.