Prefeitura abre seleção de novas vagas para feirantes em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura publicou um edital para preenchimento de vagas nas feiras livres do município. A chamada pública foi instituída com a finalidade de possibilitar de forma ordenada e criteriosa a exploração de pontos localizados nas feiras, conforme quadro de vagas.

O edital também busca, por meio das inscrições, oferecer produtos diversificados tais como caldo de cana, suco de laranja, carrinhos de doces gourmet, cachorro-quente, churros, lanches diferenciados, doces, entre outros.

Podem participar do certame pessoas físicas ou empreendedores individuais, residentes e domiciliados em Poços de Caldas-MG e região, adimplentes com as obrigações legais e fiscais.

O proponente poderá solicitar no mínimo dois espaços nas feiras livres, no horário das 6h às 13h, no seguintes dias e locais:

– Terça – Vila Cruz

– Quarta – Santa Ângela

– Sexta – Conjunto Habitacional

– Sábado – Pátio do Mercado Municipal

– Domingo: Terminal de linhas urbanas da Zona Leste; Vila Rica; Jardim Nova Aurora; Jardim Country Club

Não há vagas disponíveis na quinta-feira na feira da Vila Nova.

A inscrição acontece na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, na rua Pernambuco, 265, até o dia 19 de maio, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, mediante a apresentação do requerimento padrão disponível em anexo do edital, disponível no link https://bit.ly/43SW21w

Mais informações: (35) 3697-3017.