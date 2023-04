Projeto Atletismo Poços participa da 3ª Etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo

Poços de Caldas, MG – No dia 16 de abril de 2023, o Projeto Atletismo Poços de Caldas – “Seleção e Acompanhamento do Talento Desportivo” participou da 3ª Etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo, realizado na cidade de Pirassununga. O projeto enviou seis alunos para competir em diferentes provas, sendo elas: Arremesso do Peso, Lançamento do Disco, Salto em Distância, 100 metros rasos e 5.000 metros rasos.

Os alunos representantes do projeto foram Rafaela Cristine Maciel de Sousa, Julia Beatriz Lima, Sofia Oliveira Lima, Giulia Gomes Boaes, Júlio Cesar Nadalete Nogueira e Anderson Augusto de Oliveira, além de Rene Davi Lobão Silva.

O Projeto Atletismo Poços de Caldas é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, com o patrocínio da empresa Unimed Poços, através da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte 8.624/09. O projeto tem como empreendedor o professor Sídnei Carlos De Parolis e Guilherme Henrique de Sousa Maciel. O projeto é um dos Centros Nacionais de Formação em Atletismo da Confederação Brasileira de Atletismo.

O projeto agradece a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Poços de Caldas, ao Secretário Municipal de Esportes, Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, Empresa Unimed Poços e a Confederação Brasileira de Atletismo pelo apoio na competição. A participação dos alunos do projeto Atletismo Poços de Caldas no Circuito Paulista Open de Atletismo representa uma grande conquista para o projeto e para a cidade de Poços de Caldas.