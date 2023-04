Time Sub-11 do futsal da Caldense se prepara para estrear na LIDARP

Poços de Caldas, MG – A equipe de futsal da categoria Sub-11 da Caldense fará sua estreia na tradicional LIDARP (Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo) no próximo sábado (22) enfrentando o time de Santa Rita de Caldas, às 09:00, na casa do adversário. Os garotos irão se preparar e realizar os treinos ao longo das semanas conforme as datas e o calendário dos jogos forem divulgados.

“A expectativa é a melhor possível, sabemos da dificuldade da competição, mas confiamos nos meninos e tenho certeza que eles se doarão ao máximo para conseguir a melhor colocação”, disse Guilherme, técnico do Sub-11, destacando o otimismo dos atletas para o início do torneio.

O torneio contará com a participação de 24 equipes no total. Os times foram divididos em três chaves e todos eles se enfrentarão dentro de cada grupo para definir a classificação que dará as vagas para a segunda fase. A equipe da Veterana faz parte da Chave A e enfrentará equipes de Bandeira do Sul, Botelhos, Pouso Alegre, entre outros times da região.

Grupos da 1ª Fase:

Chave A: A.A. Caldense – Andradas – Bandeira do Sul – Botelhos – Campestre – Arena 1º Passo – Pouso Alegre – Santa Rita de Caldas

Chave B: Areado – Cabo Verde – Carmo do Rio Claro – Juruaia – Muzambinho – Paraguaçu – Poço Fundo – Serrania

Chave C: Alpinópolis – Capitólio – CPN/Passos – Guaranésia – Itaú de Minas – Nova Resende – Piumhi – São Sebastião do Paraíso