Últimos dias para inscrição do Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa

Poços de Caldas, MG – O Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa tem como objetivo contribuir com a missão do Instituto Alcoa: “promover coletivamente a educação e o desenvolvimento dos territórios nos quais atuamos.”

Sua estratégia central é o apoio financeiro a projetos locais desenvolvidos por organizações da sociedade civil e/ou do setor público nas áreas prioritárias para o Instituto Alcoa – educação com foco em ensino fundamental e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa.

As organizações interessadas devem ler atentamente as informações no Edital do Programa de Apoio a Projetos Locais, que abrange todos os detalhes do programa, como: relação de documentos necessários, municípios elegíveis e critérios de análise. No Guia de Elaboração de Projetos constam orientações sobre como elaborar e apresentar um projeto comunitário. E no Guia de Preenchimento do Formulário apresentamos o detalhamento das questões do formulário com exemplos de preenchimento.

Fonte: Instituto Alcoa

INFORMAÇÕES:

https://www.alcoa.com/brasil/pt/institute/local-project-support-program