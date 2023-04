Acidente entre caminhão e carro deixa uma pessoa ferida em Divinolândia

Divinolândia, SP – Na manhã desta sexta-feira (21), ocorreu um acidente na rodovia SP-344, em Divinolândia-SP, envolvendo uma camionete Fiat Strada e um caminhão que transportava cilindros de oxigênio. O incidente aconteceu próximo às granjas que ficam às margens da rodovia e resultou em uma pessoa ferida.

O motorista da Fiat Strada sofreu alguns ferimentos e foi levado pela equipe do SAMU para o Hospital Regional de Divinolândia, com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros de São José do Rio Pardo foi acionado para prestar atendimento, enquanto o motorista do caminhão não sofreu nenhum ferimento.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para registrar o boletim de ocorrência e as causas do acidente estão sendo apuradas. Como resultado da colisão, houve interdição parcial da rodovia, causando congestionamento no local.

Foto: Divulgação