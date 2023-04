Depois de produzir curta-metragem em Dubai, Gerinho Felix realiza Poços Fight MMA

Poços de Caldas, MG – O renomado Gerinho Felix, tem se destacado em diversas frentes. Vencedor do “Oscar do MMA Brasileiro” de produção cinematográfica, Gerinho produziu um curta-metragem em Dubai sobre os mestres Paulão Rezende e Grant John Randall, graças ao apoio do empresário que o levou para os Emirados Árabes.

A experiência em Dubai parece ter sido enriquecedora para Gerinho, que já está se preparando para suas próximas produções em Marrocos e Londres. Mas antes disso, ele retorna ao Brasil com toda a sua bagagem e expertise para apresentar a 7ª edição do Poços Fight MMA.

O evento, que acontecerá neste sábado (22/04), contará com 10 lutas e a disputa de três cinturões pela organização. Gerinho promete uma edição grandiosa, com um time forte que inclui o renomado annaucer Sandribas de Campos, além da competente Keren Ximenes nos bastidores e highlights.

Em meio aos preparativos para o evento, Gerinho faz questão de agradecer seu parceiro e grande amigo, Nelsinho Costa, a quem considera como um irmão. E como sempre, o lutador finaliza com sua frase de costume: “Deus sempre em primeiro”. A expectativa é que a 7ª edição do Poços Fight MMA seja mais um sucesso na carreira de Gerinho Felix.