Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta sexta-feira, 21

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta=feira, 21, é de céu claro sem previsão de chuvas. Temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 11 graus.

Minas Gerais

O feriado do Dia de Tiradentes terá chuva na faixa Norte de Minas Gerais e frio no Centro-Sul e Oeste. Nesta sexta feira, 21, a atuação de uma frente fria no litoral, entre o Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia manterá o dia com muitas nuvens e condições de chuva no Norte e Leste mineiro. A quantidade de nuvens limita o aquecimento diurno, provocando declínio das temperaturas máximas.



A atuação de uma massa de ar frio sobre o estado provoca queda, pelo segundo dia consecutivo, nas temperaturas mínimas do Centro-Sul e Oeste de Minas, intensificando o frio pela manhã. No decorrer do fim de semana, embora as temperaturas se elevem gradativamente, ainda serão amenas.