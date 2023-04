Santa Casa recebe recursos através de emenda parlamentar solicitada por Dofu

Poços de Caldas, MG – Nesta semana, o presidente da Câmara, vereador Douglas Dofu (União Brasil), esteve com o superintendente interino e vice-provedor do Hospital da Santa Casa de Poços de Caldas Marcos de Carvalho Dias. Na oportunidade, entregou um ofício que comunica a destinação de recursos à Irmandade, no valor de R$ 300 mil, através de emenda parlamentar apresentada pelo gabinete do senador Rodrigo Pacheco, por meio de uma solicitação do vereador Douglas ao deputado estadual Rodrigo Lopes.

De acordo com o vereador, as conversas com o hospital para tratar das demandas existentes têm acontecido desde o ano passado. “Ainda em 2022, juntamente ao Tiago Cavelagna, presidente do União Brasil, e Célia Maria de Souza, provedora da Santa Casa, fizemos contato com o Rodrigo Lopes, hoje, nosso deputado estadual. Rodrigo Lopes buscou ajuda com nosso senador Rodrigo Pacheco, que enviou uma verba destinada à Santa Casa de Misericórdia, algo de grande valia”, ressalta Dofu.

O legislador destaca outras conquistas para Poços ao longo desses dois anos de mandato. “Havíamos conseguido duas viaturas pra a PM de Poços de Caldas, uma ambulância, um raio-X e R$ 500 mil para o Fundo Municipal de Saúde. Agora, no início de 2023, conseguimos os R$ 300 mil para a Santa Casa, que auxilia sobremaneira na saúde de nosso município. O vice-provedor nos informou que o recurso será usado para a compra de medicamentos oncológicos. Assim, continuaremos trabalhando para trazer mais recursos para a nossa cidade”, afirma.

O ofício n. 202/2023, do gabinete do deputado estadual Rodrigo Lopes, pontua que o município será atendido por meio da Emenda Individual n. 41400002, do Orçamento Geral da União 2023, no valor de R$ 300 mil, na Ação 2E90 – Incremento Temporário ao custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para cumprimento de Meta, junto ao Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde, que deverá ser destinado à Santa Casa de Misericórdia de Poços de Caldas.