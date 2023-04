Secretaria de Obras atende pedido da Dra. Regina por melhorias em quadra

Poços de Caldas,MG – A vereadora Dra. Regina (Progressistas) esteve na quadra de esportes do Bairro Santo André, localizada na Av. Vereador Eduardo de Paiva, acompanhada do secretário municipal de Obras José Benedito Damião, para anunciar o compromisso da administração municipal de entregar em até 90 dias melhorias no espaço. Entre elas, a construção de banheiros, vestiários, implantação de bebedouros e de um local adequado para que objetos pessoais dos alunos sejam guardados.

A quadra do bairro Santo André é frequentada por muitas crianças e adolescentes que participam de projetos desenvolvidos no local, inclusive da própria Secretaria de Esportes. Até então, a ausência de banheiros e vestiários tem gerado um grande problema para as pessoas, que precisam se deslocar até suas casas ou até mesmo ao PSF mais próximo.

A construção de banheiros na quadra é fundamental, para garantir um ambiente seguro e adequado para que mais projetos importantes sejam desenvolvidos no local. As melhorias propostas pela parlamentar irão melhorar a qualidade de vida da comunidade, aumentará o uso da quadra, além de promover saúde e bem-estar da população.

EXAMES

Na sessão ordinária da última terça-feira, 18, apresentou um pedido de informações com relação ao fluxo das solicitações de exames, consultas e cirurgias entre os PSF’s e UBS’s até secretaria municipal de Saúde. Ela questiona a existência ou não de um protocolo entre as unidades e a Secretaria Municipal de Saúde, a periodicidade de encaminhamento dos malotes de solicitações e encaminhamentos, quais exames e consultas (procedimentos) são agendados nos próprios PSF’s/UBS’s sem a necessidade de encaminhamento via malote para a Secretaria de Saúde, entre outros.

REUNIÃO

Na próxima quarta-feira, 26, às 15h, a Câmara Municipal irá realizar uma audiência pública, tendo como tema “Radioatividade e o lixo radioativo armazenado na INB”. O encontro visa atender à solicitação contida em um requerimento de autoria da vereadora Regina Maria Cioffi Batagini, a qual irá presidir a presente audiência, incentivando a participação popular durante o processo de discussão do assunto. As inscrições para o uso da palavra serão limitadas a 8, devendo ser feitas até a próxima segunda-feira, 24, às 18h, pelo e-mail comunicacao@pocosdecaldas.mg.leg.br. Cada inscrito terá o prazo de até 5 (cinco) minutos para se manifestar.