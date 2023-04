Tiradentes passa a fazer parte do calendário de comemorações da Inconfidência Mineira

Tiradentes, MG – O governador Romeu Zema oficializou, nesta sexta-feira (21/4), em Tiradentes, a inclusão do município no calendário oficial das comemorações da Inconfidência Mineira.

“Neste ano de 2023 fizemos uma Semana da Inconfidência totalmente diferente, com uma programação maior, tanto na cidade de Ouro Preto como também na cidade de Tiradentes, que passará, a partir deste ano, a compor o calendário da Inconfidência”, anunciou.

Em projeto inédito do Estado, desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), a Semana da Inconfidência passa a incorporar a cidade histórica de Tiradentes, pela primeira vez, à programação especial para celebrar a memória dos inconfidentes.

“Temos de lembrar de toda a história – e não só de parte dela. As duas cidades fazem parte do contexto histórico da Inconfidência Mineira – e isso precisa ser valorizado. A partir de agora, o calendário é este”, reforçou.

Em passagem pelo município, o governador visitou a estátua de Tiradentes e o Museu Casa Padre Toledo, locais que relembram a história de grandes mártires da Inconfidência Mineira. Ele também prestigiou produtores e comerciantes locais, ao passar pelo Espaço Mineiridade, feira montada no Largo das Forras e que destaca o artesanato e a cozinha do estado

SEMANA DA INCONFIDÊNCIA

Com o slogan “A Liberdade Mora em Minas”, a iniciativa comemora a data conectando, pela primeira vez, as cidades de Tiradentes e Ouro Preto.

Para o período de 14 a 23/4, foi preparada programação com mais de cem atividades, para além de atos cívicos e oficiais, com promoção de ações que contribuem para desenvolvimento da cultura, do turismo e da economia criativa.

O secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, destaca a importância de comemorar a data nas cidades que são berço da Inconfidência de Minas.

“Na semana da Inconfidência, comemoramos a data com festival, música, literatura e arte. Aqui em Tiradentes celebramos com o festival mineiridades. E a vinda do governador à cidade, em um ato histórico, marca esta semana de celebração de Minas Gerais, da mineiridade, da nossa bandeira e da liberdade”, enfatizou. A Semana da Inconfidência é uma iniciativa que conta com a parceria das prefeituras de Ouro Preto e Tiradentes.

INCONFIDÊNCIA EM TIRADENTES

A programação da Semana da Inconfidência em Tiradentes inclui atos cívicos, com hasteamento de bandeiras, desfile das escolas municipais, apresentações da banda do Exército e da banda Ramalho, além de atividades dedicadas à cozinha mineira. Atrações culturais também estão na programação, que segue até domingo (23/4).

O Espaço Mineiridade, montado na cidade histórica, é um dos destaques. A estrutura localizada no Largo das Forras reúne produtores artesanais de queijos, café e quitandas. O público pode apreciar e aprender mais sobre o preparo de receitas típicas, participar de crursos de torra de café, maturação de queijos e harmonização com vinhos.

TURISMO

A cidade histórica é um dos principais destinos dos turistas que visitam o estado. Tiradentes recebe, em média, 280 mil visitantes por ano. A rede hoteleira do município é composta por 211 hotéis e pousadas. Já a gastronomia, um dos atrativos locais, é representada por 147 estabelecimentos.

Fonte: Ass. Impressa Governo de Minas

Foto: Dirceu Aurélio / Imprensa MG