Alerta sobre fraudes do IPVA

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais tem registrado casos de golpes relacionados ao pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e da Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV), principalmente através do uso do Pix. Esses golpes ocorrem majoritariamente por meio de páginas na internet que se parecem com o site oficial da SEF e que oferecem descontos de até 25% para atrair as vítimas. Essas páginas muitas vezes são patrocinadas e aparecem no topo dos resultados de buscadores como Google, Yahoo e Bing. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Uberaba investe R$ 36 mi em iluminação

Uberaba já atingiu 17 mil pontos de luz em LED, que na atual gestão investiu R$ 36 milhões na implantação de led na cidade. Foram contempladas vias que não tinham iluminação. Em torno de 90 vias, entre ruas e avenidas, e 400 obras especiais para melhorar iluminação de praças, parques e outros locais. Atualmente a Prefeitura gasta cerca de R$ 450 mil reais mensais de energia. Isso representa redução de 67% nas contas do Município que antes da PPP e, sem a modernização, pagava o valor médio de R$ 1 milhão 400 mil mensais. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Timóteo faz Encontro de Motociclistas

A Prefeitura de Timóteo e a Associação de Motociclistas de Timóteo realizam até este domingo, 23, o 10º Encontro Nacional de Motociclistas – Motofest, iniciado na quinta, dia 20, na Praça 1º de Maio. Durante os quatro dias de evento, uma programação diversificada com shows musicais todos os dias, Praça de Alimentação, expositores de motos de diferentes estilos, vestuários e acessórios. O encontro visa ampliar o turismo de eventos no município de Timóteo, proporcionando lazer e desenvolvimento regional, com destaque para a rede hoteleira, bares e restaurantes. (Jornal Classivale – Ipatinga)

AMM prepara Congresso de Municípios

O 38º Congresso Mineiro de Municípios da AMM terá como tema neste ano “Governança, Sustentabilidade e Inovação na Gestão Pública”. Tradicional evento promovido pela Associação Mineira de Municípios (AMM), acontecerá nos dias 9 e 10 de maio de 2023, no Expominas, em Belo Horizonte. O tema escolhido vai ao encontro dos objetivos da atual gestão da AMM, presidida pelo prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius. “Mostraremos aos gestores, servidores e para toda a sociedade que a entidade está se modernizando e se alinhando com a eficiência e a tecnologia. Queremos deixar uma marca de empreendedorismo e planejamento, como forma de garantir eficiência e transparência, assim como a sustentabilidade e a inovação”, explica o presidente da AMM. (Edição do Brasil – Belo Horizonte)

“Caverna” abate solo em Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas continua trabalhando na região do bairro Santa Luzia onde foi identificado um abatimento no solo no encontro das ruas Tupiniquins e Nestor Fóscolo. As intervenções começaram logo após o registro e ganharam intensidade nos dias seguintes. No primeiro momento, o objetivo é saber se o fenômeno tem causas superficiais. Porém, já está definido que um estudo geológico profundo será realizado no local e o processo de contratação do profissional da área está em andamento. A ocorrência gerou grande preocupação já que, em 1988, uma cratera consumiu parte das ruas neste mesmo local. (Sete Dias – Sete Lagoas)

Divinópolis dobra número de ‘Mais Médicos’

O ‘Mais Médicos’, relançado pelo governo federal em março, está de cara nova. A primeira etapa, publicada nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde, é o edital para os municípios aderirem ou renovarem a adesão ao programa. Divinópolis está apto a receber mais 11 profissionais. O edital do Ministério da Saúde disponibiliza 6.252 vagas para 2.074 cidades, sendo 11 para Divinópolis. A próxima etapa será um novo chamamento para a convocação de médicos, com prioridade para profissionais formados no Brasil. (Jornal Agora – Divinópolis)

