Polícia Miliatar realiza mais uma prisão de autor de tráfico de drogas

Poços de Caldas, MG – No dia de hoje, 22 de abril de 2023, a Polícia Militar realizou patrulhamento pela Avenida Fosco Pardini, quando se deparou com um indivíduo conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita. Ao perceber a presença da guarnição policial, a carona desceu do veículo e empreendeu fuga por um escadão, evadindo-se do local.

Diante da situação, foi acionado apoio das demais guarnições para realizar buscas pelo menor infrator. Após intensa procura, o indivíduo foi localizado no interior de uma varanda de uma casa abandonada, deitado ao solo. Foi realizada uma abordagem e busca pessoal, sendo encontrado em sua mochila diversas substâncias entorpecentes, dentre elas: 56 pinos de cocaína, 01 invólucro de MDMA, 01 tablete de maconha, 01 bucha de skank, 02 buchas de cocaína, 02 pedras brutas de crack e 01 balança de precisão.

O menor infrator foi cientificado e preso em ato infracional, juntamente com todo o material compreendido. A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

A equipe envolvida na operação foi composta pela VP CPU, comandada pelo Tenente Filipe e pelo Cabo Magdiel, VP Setor 01, comandada pelo Sargento Bagatin e pela Cabo Thelma, e VP Setor 03, comandada pelo Sargento Wesley e pelo Soldado Moraes. O resultado da operação foi a apreensão de um menor infrator e uma grande quantidade de drogas.