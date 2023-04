Polícia Militar apreende dois adolescente por tentativa de roubo a motoentregador

Poços de Caldas, MG – Na noite de 21 de abril de 2023, por volta das 23:30, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de assalto a um motoentregador na Rua Londres. Segundo informações recebidas, os ladrões utilizaram ameaças e uma pistola para intimidar a vítima.

Imediatamente, uma operação de cerco foi deflagrada nas imediações e, na Avenida Europa, zona oeste da cidade, os policiais conseguiram interceptar dois suspeitos com as características repassadas pela central de operações policiais. Os suspeitos foram identificados como L. H. F. e B. S. L., ambos com 16 anos de idade.

Sob fundada suspeita de serem os mesmos que cometeram o assalto, os suspeitos foram retidos e submetidos a busca pessoal. Com eles, foi encontrado um simulacro de arma de fogo do tipo pistola. Mesmo assim, a equipe de policiais tomou todos os cuidados de segurança para que a vítima pudesse fazer o reconhecimento.

A vítima prontamente reconheceu os menores como sendo os autores da tentativa de roubo, relatando ainda que, quando parou para fazer uma entrega, os suspeitos o abordaram com arma em punho e tentaram levar sua moto. Por não conseguirem ligar a moto, os suspeitos evadiram do local.

Os menores e o simulacro foram apreendidos e levados à delegacia de polícia para as providências legais cabíveis. A rápida ação da Polícia Militar foi fundamental para a prisão dos suspeitos.