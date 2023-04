Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais neste sábado, 22

Poços de Caldas

A previsão do tempo para este sábado, 22, é de céu encoberto pela manhã, mas sem previsão de chuvas. Temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 13 graus.

Minas Gerais

Neste sábado, 22, a atuação de uma frente fria no litoral continua entre o Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia e manterá o dia com muitas nuvens e condições de chuva no Norte e Leste mineiro.



No decorrer do fim de semana, embora as temperaturas se elevem gradativamente, ainda serão amenas.