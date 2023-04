Polícia Militar apreende adolescente no centro por tráfico de drogas

Poços de Caldas, MG – Na tarde deste domingo, dia 23, a equipe de Rondas Ostensivas (ROCCA) da Polícia Militar realizou patrulhamento pela rua Prefeito Chagas, quando se deparou com um veículo Vectra de cor azul, conduzido por um indivíduo em atitude suspeita.

Os policiais, ao se aproximarem do veículo, notaram que o condutor dirigia em “zig-zag”, colocando-se em risco a segurança das pessoas. Além disso, ao consultarem o sistema de identificação veicular, constataram que o licenciamento do carro estava atrasado.

Ao abordar o veículo e o condutor identificaram outras infrações de trânsito, como o lacre da placa rompido e a falta de habilitação do condutor. O suspeito foi identificado como PHCS, de apenas 17 anos.

Devido às suspeitas fundadas de que o jovem esteve envolvido com o tráfico de drogas, já que era conhecido em outras ocorrências do mesmo tipo, os policiais fizeram uma revista no carro e no corpo do suspeito.

Foi encontrado 17 papéis de cocaína e 2 barras de maconha, o que levou à apreensão do veículo, do menor e das drogas.

No plantão policial, onde o adolescente ficou apreendido, as infrações de trânsito serão devidamente registradas e a polícia investigará o envolvimento do jovem com o tráfico de drogas.