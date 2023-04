Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta segunda-feira, 24

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta segunda-feira, 24, é de céu claro sem previsão de chuvas. Temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 13 graus.

Minas Gerais

Nesta segunda-feira, 24, continua a atuação de uma frente fria no litoral entre o Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia que manterá o dia com muitas nuvens no Norte e Leste mineiro. Nas demais regiões a temperatura cai, mas não tem previsão de chuvas.