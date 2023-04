Reunião trata de atendimento voltado a pessoas em situação de rua

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira (24), profissionais que atuam na rede de atendimento a pessoas em situação de rua participaram de uma reunião para alinhar o fluxo de entrada dos usuários no serviço e demandas dos atendimentos voltados a esta população, visando ao aprimoramento constante do trabalho realizado.

O encontro, realizado no Centro POP, foi coordenado pela secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho, e contou com a participação de representantes dos serviços de Abordagem Social, Centro POP, casas de passagem Pop Rua que mantêm convênio com o município e das psicólogas da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

“Poços de Caldas conta com uma rede de serviços voltados para a população em situação de rua e nosso objetivo é atuar na valorização e reconhecimento do trabalho, aproveitando também para alinhar todos os procedimentos”, ressalta a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho.

O Serviço de Abordagem Social é o responsável pela busca ativa, atendimento inicial e encaminhamento de pessoas em situação de rua na cidade e funciona 24 horas por dia. As equipes abordam as pessoas nas ruas para convencê-las a aceitar o acolhimento. Quando a resposta é positiva, a pessoa em situação de rua é levada ao Centro POP ou a um dos abrigos institucionais parceiros da Secretaria Municipal de Promoção Social, onde é possível contar com higienização, alimentação, roupas e local adequado para dormir. Além da busca ativa, o serviço atende também a demanda da comunidade, pelos telefones 156 e 3697-2645.

No Centro POP, é possível tomar banho, lavar roupas, se alimentar e passar por atendimento com psicólogos e assistentes sociais, além do encaminhamento aos abrigos, casas de passagem, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Consultório na Rua. No caso de migrantes, é feito também o redirecionamento à cidade de origem. Hoje, o município trabalha em colaboração com duas casas de passagem e dois abrigos permanentes.