Alumina Alcoa ganha selo de baixo carbono

Poços de Caldas, MG – Em um passo importante para o fortalecimento da estratégia ESG, as aluminas da Alcoa passam a ser vendidas com o selo Eco Source Sustana, que garante a produção com metade das emissões de carbono, quando comparada a média da indústria global. A alumina Eco Source tem intensidade média inferior a 0,6 toneladas métricas de CO2e (dióxido de carbono equivalente) para cada tonelada de alumina produzida, o que inclui emissões dos escopos 1 (resultado direto da operação) e 2 (emissões indiretas, provenientes da energia elétrica); enquanto a prática do mercado é de 1,2 CO2e ton/métrica. A notícia foi divulgada pela Alcoa global no último dia 4.

O certificado que atesta a qualidade sustentável das aluminas NMA (não metalúrgicas) da Alcoa foi emitido após auditoria da alemã TÜV Sud. Esse tipo de alumina se soma a outra, a SGA (destinada a produção do metal alumínio), que tem a certificação desde 2020. No Brasil, a NMA é produzida nas unidades de Poços de Caldas (MG) e São Luís (MA) e usada como componente de diversos produtos que chegam direta e indiretamente para o consumidor final, como insumos para tratamento de água e produção de vidros e cerâmicas, por exemplo. Já a SGA é usada para produção de ligas e peças finais e, no Brasil, é produzida somente na Alumar.

“Estamos impulsionando um ciclo virtuoso para incentivar a sustentabilidade e o enfrentamento das mudanças climáticas no Brasil. Com a entrega de uma alumina de baixa emissão de carbono para clientes e fornecedores, contribuímos para o processo global de descarbonização e para a ambição de Net Zero até 2050. O mercado exige produtos com menos impacto ambiental e estamos preparados para isso”, afirma Juliana Marques, diretora Comercial da Alcoa para Américas, ressaltando que a certificação deixa claro o compromisso da Alcoa em alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como signatária do Pacto Global da ONU.

Pioneirismo com

família Sustana

O Eco Source faz parte da família Sustana™ da Alcoa, a mais completa linha de produtos com baixa pegada de carbono do setor por ser a única a incluir alumina, alumínio primário e alumínio com conteúdo reciclado. Conheça os outros:

• EcoLum™ com menos de 4,0 toneladas métricas de CO2e para cada tonelada de metal produzido, incluindo emissões diretas e indiretas da mineração de bauxita, refino de alumina e produção do alumínio metálico. Esse desempenho é três vezes melhor do que a média global da indústria e é oferecido em um mix completo de produtos a serem usados pela cadeia produtiva.

• EcoDura™ é feito com um mínimo de 50% de conteúdo reciclado, que contribui especialmente com a sustentabilidade na construção civil.

Além disso, os produtos no Brasil contam a certificação da Aluminium Stewardship Initiative (ASI), organização global sem fins lucrativos que conta com a certificação terceirizada mais abrangente do setor para práticas responsáveis de fabricação. Com isso, os clientes também conseguem rastrear um sistema que inclui produção, fornecimento e administração responsáveis de alumínio.

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); quatro escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG), Brasília (DF) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com mais de 9 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “Agir com Integridade”, “Trabalhar com Excelência”, “Cuidar das Pessoas” e “Liderar com Coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.