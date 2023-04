Audiência na Câmara discute o tema “Radioatividade e o lixo radioativo armazenado na INB”

Poços de Caldas, MG – Atendendo a um Requerimento da vereadora Regina Cioffi (PP), a Câmara realiza uma audiência pública para discutir o tema “Radioatividade e o lixo radioativo armazenado na INB”. O encontro será nesta quarta-feira (26), às 15h, com transmissão ao vivo pelas páginas do Legislativo no Facebook e YouTube.

Na proposição em que solicitou o debate, a vereadora ressalta que qualquer resíduo radioativo deve ser gerenciado de forma a proteger a saúde humana e, também, minimizar qualquer dano ao meio ambiente. “Considerando que a no Planalto de Poços de Caldas está instalada a INB, é responsabilidade dos órgãos municipais a fiscalização de como o lixo vem sendo armazenado e monitorado pelo órgão responsável. O material armazenado na INB gera preocupação aos munícipes de Poços e cidades circunvizinhas”, diz.

Regina Cioffi, que tem acompanhado e discutido o tema há anos, desde o seu primeiro mandato na Câmara, lembra que, por conta do nível de perigo, o destino do lixo radioativo é regulado por organizações governamentais para garantir o descarte correto. “Mesmo em quantidades pequenas, o lixo radioativo pode acarretar muitos problemas à saúde”, afirma.

Foram convidados para o evento representantes da Prefeitura de Poços, Andradas e Caldas, da INB, CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e ABREA (Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto). Dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas, durante a audiência, pelo número 3729-3800.