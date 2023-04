Comerciante tem apartamento furtado no centro e tem prejuízo de R$ 160 mil

Poços de Caldas, MG – Um crime de furto deixou um comerciante de 81 anos com um grande prejuízo no centro de Poços de Caldas. Ao retornar de uma viagem no domingo à noite, ele percebeu que as trancas da porta estavam danificadas e descobriu que havia sido alvo de ladrões. O prejuízo foi de mais de R$ 160 mil em dinheiro, moedas colecionáveis e talões de cheque.

Segundo informações da Polícia Militar, o idoso guardava o dinheiro dentro de um guarda-roupas no quarto, destinado a pagar as despesas de sua loja. Além do dinheiro, foram levados três talões de cheque e cerca de 500 moedas de R$1, colecionadas desde a Copa do Mundo de 2014. Todos os objetos estavam guardados juntos e as portas do armário estavam danificadas.

O furto foi direcionado especificamente para o dinheiro e objetos valiosos, já que não foram encontrados sinais de vasculhação em outros objetos ou locais da casa, conforme informou a PM. A Polícia Civil já está investigando o caso e recolheu três facas que podem ter sido utilizadas para abrir as portas do guarda-roupas.

A perícia técnica também esteve no local para auxiliar na investigação e realizar os trabalhos de praxe. Este tipo de crime serve como um alerta para a importância de medidas preventivas para evitar roubos e furtos em residências, como o uso de trancas reforçadas e câmeras de segurança. É fundamental estar sempre atento à segurança da sua casa e adotar medidas que possam dificultar a ação de criminosos.