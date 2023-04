Ifsuldeminas – Campus Poços de Caldas oferta 8 novos cursos gratuitos

Poços de Caldas, MG – O Instituto Federal do Sul de Minas – Campus Poços de Caldas está oferecendo uma ótima oportunidade para quem deseja se capacitar profissionalmente. São oito novos cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada, quatro na modalidade presencial e quatro na modalidade EaD, todos dentro do Programa do Governo Federal Novos Caminhos.

Para os cursos presenciais, são disponibilizadas 30 vagas por curso e ainda há uma ajuda de custo de R$ 8,00 por dia frequentado. Já os cursos EaD contam com um maior número de vagas, entre 400 e 660 por curso.

Entre os cursos oferecidos na modalidade EaD, estão o Auxiliar Pedagógico, o Gestor de Microempresas, o Agricultor Orgânico e o Francês Básico. Já na modalidade presencial, são oferecidos os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Produção Cultural, Cuidador de Idosos e Inglês Básico.

Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja se qualificar profissionalmente e se destacar no mercado de trabalho. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30/04, então não perca tempo e aproveite essa chance oferecida pelo IFSULDEMINAS – Campus Poços de Caldas.