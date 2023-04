Prefeitura lança projeto Poços + Poços em evento realizado no Palace

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira, 24 de abril, a prefeitura de Poços de Caldas promoveu o Seminário “A responsabilidade social empresarial e o poder público: uma aliança para o desenvolvimento sustentável”. A iniciativa foi da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com secretaria de Cultura, Esporte e Grupo DME, e teve como objetivo sensibilizar o empresariado para que o município possa ampliar os recursos destinados a projetos esportivos e culturais aprovados em mecanismos de incentivo estaduais e federais. O evento marcou também o lançamento do Programa Poços +Poços e teve a presença de 87 pessoas, entre representantes de empresas e do poder público.

O evento teve a participação de Otavio Carvalheira, presidente da Alcoa Brasil, Fernando Eid Philipp, vice-presidente da Danone, e José Carlos Vieira, presidente do DME, que apresentaram o programa de Responsabilidade Social de suas empresas, destacando as principais iniciativas em prol da comunidade.

“O poder público não consegue ser responsável por tudo e precisa da parceria das empresas, pois todos nós somos responsáveis por fazer a nossa cidade crescer”, destacou Sergio Carvalho, prefeito de Poços de Caldas. “Todas as empresas têm condições de apoiar projetos sociais e Poços de Caldas é um oásis nesta área. Tem muitos bons projetos culturais e esportivos que precisam deste apoio, que pode ser viabilizado via leis de incentivo municipal, estadual e federal”.

O presidente da Alcoa falou sobre como a Alcoa atua globalmente, focada na sua visão, propósito e nos seus valores. “Fazendo uma análise da nossa história fica bem claro que o nosso propósito de transformar potencial em progresso verdadeiro se traduz em tudo o que fazemos no dia a dia e nossa atuação em Poços de Caldas retrata isso muito bem”, disse, ressaltando que a Alcoa atua na cidade desde 1960.

Otavio mostrou como a Alcoa atua na comunidade, a origem dos recursos para as ações sociais, destacando o trabalho do Instituto Alcoa, Alcoa Foundation e das localidades, além da participação da comunidade na definição dos projetos e o incentivo ao voluntariado.

Fernando Eid Philipp, vice-presidente da Danone, também mostrou os projetos apoiados pela instituição e reforçou pelas fábricas serem instaladas em Poços de Caldas em investir na cidade. “Para a Danone, um futuro mais saudável começa com a adoção de uma abordagem socialmente inclusiva nos grupos e nas comunidades onde operamos. Temos projetos dedicados a ampliar nosso alcance e adotamos princípios de inclusão social na maioria de nossos programas.”

José Carlos Vieira, presidente do DME, reforçou que por ser uma empresa de Poços nada como apoiar e fazer parte do desenvolvimento da cidade. ” Os projetos selecionados promovem o desenvolvimento, cidadania, inclusão social e melhoria da qualidade de vida. “Poços de Caldas é privilegiada pela qualidade de projetos apresentados.”