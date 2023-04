Prefeitura Municipal e Lions Clube promovem plantio de árvores em Poços

Poços de Caldas, MG – No último sábado, dia 22 de abril, o Lions Clube Poços de Caldas Alumínio, em parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura, realizou uma iniciativa de plantio de cem mudas de ipês roxos, brancos e amarelos no canteiro próximo à entrada do bairro Campos Elíseos, entre a Av. Wenceslau Brás e a Rua Vereador João de Siqueira Loiola.

As mudas foram doadas pelo Lions Club por meio de uma parceria com a Alcoa e a área para o plantio foi cedida pela Prefeitura. O plantio foi realizado por servidores públicos, além da presença do vice-prefeito Julio Cesar de Freitas, do secretário-adjunto de Serviços Públicos, Anderson Santos e da presidente do Lions Clube Alumínio, Mariane Aparecida Alves de Souza.

Para o secretário-adjunto, a parceria entre as entidades é muito importante para o município, pois proporciona o envolvimento da comunidade em ações de preservação ambiental. Além disso, ele informou que as espécies plantadas apresentam um bom porte e poderão florescer já na próxima temporada, em setembro.

Essa iniciativa é fundamental para a preservação do meio ambiente e a conscientização da população sobre a importância de cuidar da natureza. A ação conjunta entre o Lions Clube e a Prefeitura mostra que é possível unir esforços para criar um futuro mais sustentável.