Basquete da Caldense disputou jogos da Liga Metropolitana e da Lidarp

Poços de Caldas, MG – Nos últimos dias 22 e 23 as equipes de basquete da Caldense entraram em quadra para mais uma rodada das competições LIDARP e Liga Metropolitana de Basquete. Além dos jogos válidos pelos torneios citados, a equipe Sub-12 da Veterana realizou amistoso em São João da Boa Vista-SP. Os resultados foram os seguintes:

Sub-21

Pela Liga Metropolitana de Basquete, a categoria enfrentou os atletas do Nosso Clube, equipe de Limeira-SP. O jogo foi realizado no sábado (22) e a vitória da Caldense veio pelo placar de 75 a 62 em cima do time paulista.

O Sub-21 volta à quadra no próximo final de semana, no dia 29, em jogo contra o Hortocity Hawks, às 16:00, na AABB.

Adulto

Em jogo realizado na Caldense, a categoria Adulto conquistou uma excelente vitória em cima da equipe de Andradas pelo elástico placar de 70 a 26. O jogo foi válido pela LIDARP (Liga Desportiva do Alto do Rio Pardo).

O próximo confronto será no dia 07/05, contra o time de Pouso Alegre, em jogo que também será realizado em Poços de Caldas.

Sub-12 e Sub-14 Masculino:

Em jogo amistoso, na cidade de São João da Boa Vista, a Caldense foi derrotada pelo Esportiva Sanjoanense pelo placar de 34 a 35.

No segundo jogo, a equipe do Sub-14 venceu a partida pelo placar de 84 a 35.