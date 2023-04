Câmara de Poços de Caldas recebe exposição Símbolos da Natureza

Poços de Caldas, MG – Nesta terça-feira (25), aconteceu a abertura da exposição “Símbolos da Natureza”, da artista Hélia de Oliveira Maciel Sacramento. A partir das técnicas óleo sobre tela e mista, as 20 obras trazem elementos em paisagem abstrata e natureza morta, além de retratarem alguns pontos turísticos de Poços de Caldas. O pedido para apresentação do trabalho no Legislativo foi feito pela vereadora Luzia Martins (PDT).

Hélia é assistente social e reside no município desde 2014. Já realizou diversas exposições coletivas em cidades do interior da Bahia e esteve presente com a exposição Símbolos da Natureza na Galeria de Arte do Pelourinho, em Salvador, no ano de 2010. “Em continuidade ao projeto que foi desenvolvido em 2006, na Bahia, a exposição tem como objetivo divulgar e valorizar a singularidade e a produção da arte contemporânea de diversas formas. São trabalhos que trazem interpretações em cores e símbolos para salientar a beleza da natureza”, comentou.

A vereadora Luzia Martins destacou a importância de mais essa exposição. “Continuamos abrindo as portas da Câmara Municipal para receber artistas que expressam toda sua singularidade por meio da arte, retratando aqui também, nessa ocasião, a nossa bela cidade Poços de Caldas. Hélia é também assistente social, eu a conheci nesse contexto, e fiquei surpresa quando fui apresentada a esse belíssimo acervo que demonstra sensibilidade, criatividade e uma especial trajetória. Hélia veio da Bahia e, ao entrar em contato com a nossa cidade, sentiu que precisava representar por meio da arte todas as belezas naturais. Isso para Poços e para a Câmara é muito importante”, afirmou a parlamentar.

As visitas à exposição podem ser feitas até 28 de abril, das 09 às 18h, no saguão de entrada da Câmara de Poços.