Partage Shopping Poços oferece estacionamento gratuito durante o almoço

Poços de Caldas, MG – Primeiro e principal centro de compras, gastronomia e entretenimento do Sul de Minas e Leste Paulista, o Partage Shopping Poços de Caldas oferece estacionamento gratuito durante o horário do almoço. O benefício é válido de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 12 às 14 horas.

“A gratuidade no estacionamento por 2 horas é uma facilidade para os nossos consumidores aproveitarem a boa variedade gastronômica do empreendimento e ainda com tempo para fazerem compras e utilizarem serviços disponíveis no local”, comenta o superintendente Dennison Coelho.

A praça de alimentação do Partage Shopping Poços de Caldas conta com diversas operações, incluindo as principais marcas de fast-food (Burger King, Montana, Subway e JinJin), além de restaurantes, como Cancun, Crep&Crepes, Jardineira, Sabor da Roça, Katutu’s, entre outros.

Já o mix de lojas reúne marcas como Vivara, Renner, C&A, Ri Happy, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Marisa, 1A99, Centauro, Melissa, Chilli Beans, Polo Wear e World Tennis. Mais informações em www.partageshoppingpocos.com.br.