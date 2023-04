Pioneira na Educação Superior de Poços, Autarquia Municipal de Ensino celebra 50 anos

Poços de Caldas, MG – Uma noite festiva marcou o início das comemorações dos 50 anos de fundação da Autarquia Municipal de Ensino de Poços de Caldas. Solenidade realizada no Hotel Nacional Inn, na última terça-feira, 25 de abril, data exata que marca as cinco décadas da instituição, reuniu diretores, professores, alunos e servidores que fizeram parte da história da AME.

O Hino Nacional foi executado pelo Quarteto de Sopros da Polícia Militar. A cerimônia de homenagens também contou com a participação da Orquestra de Cordas do Conservatório, sob a regência do maestro Rafael Sisti e da Banda Wet Sun, sob a liderança do músico Carlos José de Oliveira Costa. Cristais comemorativos foram entregues a ex-presidentes, diretores e secretários. Representantes de ex-professores, alunos e profissionais que atuaram na AME também receberam homenagens.

“Ao longo desses 50 anos, a Autarquia prestou relevantes serviços na área da Educação em nossa cidade, beneficiando também a região. Queremos agradecer a todos aqueles que tiveram a visão de desenvolver o ensino superior no município, ainda na década de 60. Na pessoa do Monsenhor Trajano Barroco e do Padre Adelmo Arantes Rosa, gostaria de homenagear todos os pioneiros, todos aqueles homens e mulheres, professores, alunos e funcionários que acreditaram que o ensino superior em Poços de Caldas poderia ter frutos preciosos”, ressaltou o diretor executivo da instituição, Carlos Roberto de Oliveira Costa.

O vice-prefeito Júlio César de Freitas representou o prefeito Sérgio Azevedo na solenidade. “Ensinar é um exercício de imortalidade”, iniciou o vice-prefeito, citando o educador e escritor Rubem Alves. Ele destacou a relevância da Autarquia Municipal de Ensino e o enorme impacto que a instituição teve e tem na vida de seus alunos ao longo dos anos. “Estamos honrados e jubilosos para que esses 50 anos se multipliquem e que a Autarquia continue se eternizando na vida de Poços de Caldas”, celebrou.

Fundada oficialmente em 25 de abril de 1973, a Autarquia Municipal de Ensino foi forjada a partir do sonho de seu fundador Monsenhor Trajano Barroco e de cofundadores, como Padre Adelmo Arantes Rosa, além de diversos nomes ligados à Educação de Poços de Caldas, que ousaram concretizar a educação superior no município, desde 1965, com a Faculdade Municipal de Filosofia, Ciências e Letras.

“A Autarquia surgiu quando a Faculdade de Filosofia atravessava dificuldades e a cidade precisava de mais escolas. O que eu acho de mais importante é que a autarquia continuou o trabalho da Fafi e, além do mais, possibilitou novos horizontes para o ensino superior. Muita gente só veio a estudar depois que tivemos o curso superior aqui em Poços”, contou o professor Gaspar Eduardo de Paiva Pereira, em depoimento para o vídeo comemorativo produzido especialmente para celebrar os 50 anos da Autarquia Municipal de Ensino.