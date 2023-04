Polícia Militar prende autor de violência contra a mulher no centro

Poços de Caldas, MG – No dia 24, por volta das 18h00, as equipes da Polícia Militar receberam informações sobre uma mulher que estava sendo agredida dentro de um veículo na Rua Assis de Figueiredo, em Poços de Caldas. De imediato, as equipes se deslocaram para atender a ocorrência.

Chegando ao local, uma vítima KCC relatou que seu ex-companheiro, identificado como JNG, de 38 anos, entrou sem seu consentimento em seu veículo e começou a agredi-la com socos, ameaçando-a de morte. O autor, que estava visivelmente transtornado, ainda danificou a lataria do veículo da vítima.

Os policiais precisaram usar força física para contê-lo e efetuar sua prisão. JNG foi detido e levado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

KCC, de 36 anos, autônoma, recebeu atendimento médico e foi orientada sobre os procedimentos para realizar uma denúncia contra o agressor. A Polícia Militar reitera que as denúncias podem ser úteis no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.