Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta quarta-feira, 26

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quarta-feira, 26, é de céu parcialmente nublado, com precisão de chuvas no decorrer do período. Temperatura máxima será de 23 graus e a mínima de 14 graus.

Minas Gerais

Quarta-feira, 26, com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva isolada no Sul e Oeste de Minas Gerais, devido a propagação de áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera.



No Centro-Leste mineiro, o transporte de umidade de origem oceânica mantém o dia com muitas nuvens. As temperaturas permanecem amenas, embora a mínima se eleve um pouco no Sul do estado.