Fabrício Moreira, referência no jiu-jitsu, visita Poços e o amigo Paulão Rezende

Poços de Caldas, MG – Fabrício Moreira, um dos principais nomes do jiu-jitsu mundial, é reconhecido por seu grande trabalho desenvolvido no Catar e pelas amizades importantes que conquistou mundo afora. Entre os grande amigos, está o mestre Paulão Rezende. Juntos, Fabrício e Paulão movimentam projetos importantes na academia de Poços de Caldas, onde atletas são forjados para serem campeões a todo momento. Esta semana, Fabrício veio ao Brasil e está em Poços de Caldas, uma honra para a equipe, que destaca a importância do apoio dado por ele e por Principe Nasser, líderes da equipe, para a obtenção dos excelentes resultados em campeonatos.

Além disso, Fabrício e Principe Nasser terão uma agenda repleta de compromissos importantes, como uma visita aos pontos turísticos da cidade e ao gabinete do vice-prefeito Tio Júlio. “Conseguimos os resultados importantes nos campeonatos graças ao apoio que o Fabrício nos dá. Ele é uma pessoa que dá total apoio e anima a todos e faça com que a gente fique ainda mais forte”, destacou Paulão Rezende. “Aqui a formação não é só do atleta, é também do professor. Eles vão tendo situações para serem grande profissionais e assim as portas do mundo se abrem”, falou Rezende.

Faixa-preta da equipe Vision de Jiu-Jitsu de Poços de Caldas desde 2006, Moreira tem um trajetória de respeito dentro do esporte. Campeão do Europeu e do Pan-Americano da International Brazilian Jiu-Jitsu (IBJJF), o brasileiro também revela o porque tem tanto prazer em investir no Jiu-Jitsu.

Fabrício Moreira destaca que seu grande amigo e parceiro de vida, é Paulão Rezende. A parceria entre os dois começou em 2017, com o objetivo de criar um time de competição e um projeto social que oferecesse oportunidades aos atletas de Poços de Caldas, para que pudessem se formar e viver do jiu-jitsu em outros países, como Catar e Estados Unidos.

Durante a visita, Fabrício e Paulão conversaram sobre o projeto social, que tem como objetivo educar as crianças e mudar o caráter dos atletas, algo raro nos esportes atualmente. Eles destacaram a importância de se focar não apenas na profissionalização, mas também na educação e formação do caráter dos atletas.

A visita de Fabrício vai até sexta-feira, quando ele seguirá para ver sua mãe e depois para São Paulo, onde acompanhará os atletas no Campeonato Brasileiro. “Sempre quis vir vistar o projeto, mas a vida é muito corrida, mas agora deu certo. O projeto social com a visão de educar a criança é muito pouco, a maioria esquece a parte de educação e carater e isto é justamente nosso foco”, falou Fabrício.

O vereador Paulista marcou presença no treino de jiu-jitsu comandado por Fabrício Moreira e Paulão Rezende na manhã de ontem. Ele é um dos grandes apoiadores do esporte na cidade de Poços de Caldas e ficou muito feliz por estar presente nesse momento, especialmente por se tratar da visita de Fabrício, uma referência mundial no esporte.

Para o vereador, a presença de Fabrício agrega valores aos atletas e é uma experiência marcante para ele, já que o jiu-jitsu é uma das modalidades que mais crescem na cidade e conta com grandes mestres e professores. Ele aproveitou a oportunidade para parabenizar Paulão Rezende pelo trabalho que desenvolve na formação de atletas e na divulgação do jiu-jitsu na cidade.

A presença do vereador no treino de Fabrício e Paulão Rezende demonstra o comprometimento e apoio da comunidade local ao esporte, além de destacar a importância do trabalho de profissionais como Paulão, que ajudam a formar atletas de sucesso e a divulgar o esporte em âmbito nacional e internacional.

