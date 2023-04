Mais uma ação de nutrição será realizada no sábado na Feira Livre do Mercado Municipal

Poços de Caldas, MG – Fechando as ações de prevenção e promoção à saúde sobre a pressão arterial sistêmica, no próximo sábado (29), as Nutricionistas do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Atenção Básica estarão da Feira Livre do Mercado Municipal, das 08h às 13h, realizando mais um encontro do “Saúde em Ação”.

Ao longo do mês, mais de 600 pessoas já passaram pela tenda do “Saúde em Ação” em diversos pontos da cidade e tiveram acesso direto às orientações que fizemos nas atividades referentes à hipertensão.

A Nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família da Atenção Básica, Sandra Aparecida de Almeida fez um convite para toda a população. “Será mais uma oportunidade para que a população receba orientações referentes aos cuidados com a alimentação, trocas alimentares inteligentes, bem como dicas de autocuidado, visando não só a prevenção e combate da hipertensão, mas também uma melhor qualidade de vida.”