PM de Andradas prende indivíduo com drogas e objetos utilizados em furtos

Andradas, MG – Na madrugada desta quarta-feira, 27, a Polícia Militar de Andradas realizou a prisão de um indivíduo por uso e consumo de drogas na posse de objetos comumente utilizados para furto. O fato ocorreu na Rua Coronel Oliveira, em Andradas, às 02h30.

Durante patrulhamento, os policiais militares avistaram um veículo com placas de Poços de Caldas/MG, que estava sendo abastecido e tinha quatro indivíduos em seu interior. Desconfiados, os policiais realizaram a abordagem e encontraram dentro do carro um garfo entortado, um martelo de funileiro e dois capacetes, objetos frequentemente utilizados em furtos de motocicletas.

Além disso, um invólucro contendo cinco pinos de substância análoga à cocaína e três pedras de substância crack foi encontrado com um dos indivíduos, que alegou serem de sua propriedade. O autor, um jovem de 18 anos e desocupado, foi preso em flagrante por uso e consumo de drogas e por estar na posse dos objetos utilizados em furtos.

Os materiais apreendidos foram cinco eppendorfs azuis com substância análoga à cocaína e três pedras de substância análoga a crack. A Polícia Militar de Andradas segue firme em seu compromisso em garantir a segurança e a tranquilidade da população, atuando de forma incisiva no combate ao crime.