Polícia Militar realiza registro caso de injúria racial na Escola Polivalente

Poços de Caldas, MG – No dia 25 de abril de 2023, às 17h23min, a Polícia Militar foi acionada para comparecer na Escola Estadual Professor Arlindo Pereira, localizada na Av Padre Francis Cletus Cox, em Poços de Caldas, para realizar o registro de injúria racial.

No local, uma aluna informou que três alunos estariam fazendo injúria racial contra ela, sendo que há um caderno com sua foto e ao lado várias ofensas de cunho racial, imoral e sexual. Uma vítima também relatou que a diretora da escola tem conhecimento do fato e está de posse do caderno, porém, não estava presente na escola no momento da ocorrência.

Durante a ocorrência, a diretora da escola não compareceu, sendo assim, a solicitante, sua representante legal, bem como a vice-diretora foram orientadas sobre como proceder acerca dos fatos narrados. A Polícia Militar realizou o registro de injúria racial para que seja investigado e identificado os autores do crime e e serem tomadas as medidas cabíveis.