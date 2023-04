Prefeitura realiza Curso sobre Código dos Usuários do Serviço Público, em parceria com a AME

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Controle Interno e em parceria com a Autarquia Municipal de Ensino (AME), realiza o curso gratuito sobre o Código dos Usuários do Serviço Público, entre os dias 2 de maio e 13 de junho, sempre às terças-feiras, das 16h às 18h, no auditório da AME.

A cartilha foi produzida em consonância com a Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.

A iniciativa conjunta da produção do material reúne a Autarquia Municipal de Ensino e as secretarias municipais de Controle Interno, Educação, Administração e Gestão de Pessoas e Comunicação Social. A cartilha visa apresentar orientações ao servidor público sobre como realizar um atendimento de excelência, implicando em mudanças comportamentais e aperfeiçoamento profissional.

O material tem produção executiva do servidor da Secretaria Municipal de Controle Interno, Eugênio Adami, que é quem ministra o curso. “Vamos debater os mais variados temas e trocas de experiências entre os servidores das diversas secretarias da Prefeitura, bem como outros órgãos públicos do município de Poços de Caldas”, ressalta.

O curso é aberto a todos os interessados. A inscrição é gratuita e deve ser realizada pelo link: https://docs.google.com/forms/d/1WhUBSc3hKtF8EfTxDVrKJxDvkkum9p-liTNN-mhR4AI/edit até 10 de maio. Haverá emissão de certificado e a carga horária é de 20 horas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2346 – Secretaria Municipal de Controle Interno.