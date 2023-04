Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta quinta-feira, 27

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta quinta-feira, 27, é de céu claro mas, com possibilidade de chuvas isoladas. Temperatura máxima pode chegar aos 25 graus e a mínima de 13 graus.

Minas Gerais

Quinta-feira, 27, nublada com condição de chuva isolada no Oeste e Sul de Minas Gerais, associadas a propagação de áreas de instabilidade sobre as regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. Há possibilidade de chuva isolada também em localidades da área central e do Leste do estado a partir da tarde. As temperaturas permanecem estáveis na maioria das regiões mineiras.