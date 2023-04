“Somos roubados todos os dias”: comerciantes pedem mais segurança no centro

Poços de Caldas, MG – Um grupo de comerciantes esteve na manhã desta quarta-feira (26) no auditório da Associação Comercial para discutir soluções para diminuir os roubos e furtos no centro da cidade. Durante o encontro eles cobraram das autoridades medidas mais enérgicas para resolver a situação. A grande maioria relatou que são furtados ou roubados todos os dias. O encontro contou com o delegado da Polícia Civil José Armando Ferraz, o Tenente Coronel da Polícia Militar Afrânio Garcia, o Secretário de Defesa Social da Prefeitura, Rafael Condi Maria, o promotor de justiça Wagner Iemini de Carvalho, o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas, Giovani Granato e os vereadores Douglas Dofu, presidente da Câmara Municipal, Kleber Gonçalves, Marcelo Heitor e Wellington Guimarães, Paulista.

O tema principal foi a recente onda de arrombamentos, sobretudo na região central de Poços que foi amplamente discutida. A grande maioria das queixas dos comerciantes foi a falta de policiamento na madrugada, mas teve relatos de comerciantes que também sofrem com as ações dos bandidos também durante o dia.

Reclamações

Os comerciantes elogiaram as polícias militar e civil na tentativa de combater os casos citados, mas questionaram de falhas como demora em atender uma chamada e também relataram ser inútil ligar para o 190, já que o número nem sequer tem sido atendido. O Tenente Coronel Afrânio comentou sobre estas reclamações. Ele destacou que a PM busca atender a todas as ocorrências o mais rápido possível e monitora constantemente as movimentações no centro da cidade. Ele salientou ainda que é preciso uma rede de proteção mais ativa entre comerciantes e policiais para dar mais agilidade na busca pelos criminosos. Sobre o não atendimento do telefone 190 ele relatou que o problema é na rede e não na polícia. “Ouvimos todas as demandas. Temos um problema de legislação onde vários dos infratores são presos, mas logo são liberados por conta da lei”, destacou o Tenente Coronel. Para ele é fundamental que o próprio comércio ajude na segurança tendo seu próprio sistema de monitoramento e que este sistema seja mais eficiente. “Muitas vezes a gente não tem acesso imediato ao vídeo e isto acaba beneficiando o bandido que consegue fugir. O funcionamento da rede de comércio é muito importante, já que quando antes a imagem do bandido entrar nesta rede temos mais condições de fazer a prisão”, destacou o comandante.

Todos os dias

A gerente da Montreal, Eliene Marcondes destacou que todos os dias acontece um furto na loja. Para ela, a reunião na Acia foi muito interessante, mas precisa dar resultados práticos para acabar com esta onda de arrombamentos e furtos. “Como representante de uma das maiores lojas da cidade vivo estes problemas diariamente. Não tem um dia sequer que não temos furtos, muitas vezes mais de uma ocorrência por dia e isto impacta qualquer negócio e, por isto, viemos nesta reunião em busca de soluções.

Promotor

Para o promotor de justiça Wagner Iemini de Carvalho, o problema desta criminalidade só será resolvido se a legislação foi modificada. Ele destacou que práticas de furtos e roubos resultam numa pena pequena e por isto muitas vezes o bandido acaba preso, mas é solto na mesma hora, o que gera uma revolta na vítima. “Infelizmente é esta a situação que vivemos. O policial prende, mas o delegado fica sem ter como decretar a prisão preventiva e o bandido acaba solto. Para mudar isso é preciso boa vontade de deputados e senadores para mudarem a lei, porém, isto parece longe de acontecer”, disse.

Presídio

Durante o encontro o vereador Kleber destacou que Poços de Caldas está perto de ter um presídio moderno e que isto poderia ajudar a resolver a situação na cidade. O promotor discorda da fala do vereador. Para ele, cidades que possuem presídio tem a criminalidade aumentada. Ele defende que o dinheiro para a construção de um presídio seria melhor investido se fosse empregado em equipamentos para as polícias civil e militar. Ele destacou que o presídio não recupera ninguém e serve como uma espécie de faculdade para formar bandidos ainda mais perigosos.

Guarda Municipal

O secretário de Defesa Social da Prefeitura, Rafael Condi Maria, destacou em entrevista a importância do trabalho conjunto entre as secretarias de promoção social, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal para a melhoria da segurança pública na cidade. Ele também enfatizou a necessidade de investimentos em equipamentos, treinamentos e armamento da Guarda Civil Municipal, além da contratação de mais guardas civis municipais através de concurso público.

Maria informou que já foi encaminhado à Câmara um projeto para a contratação de duzentos guardas municipais, aguardando apenas a avaliação da questão do regime estatutário para a realização do concurso público. Ele destacou que a Guarda Civil Municipal não pode ser vista apenas como um órgão para cuidar de praças, mas deve também agir na segurança pública, em parceria com a Polícia Militar.

O secretário ainda destacou a importância da Lei 13.022, um marco regulatório das guardas municipais, que vem sendo implementado com ênfase no estado de São Paulo. Ele destacou que os guardas municipais têm atuado em até 80% das ocorrências em algumas regiões e que isso representa uma mudança de mrntalidade e uma melhoria efetiva na segurança pública promovida pelo poder público municipal. Maria informou que a Guarda Civil Municipal já recebeu investimentos na ordem de dois milhões de reais, mas que é necessário avançar com a contratação de mais servidores para o trabalho efetivo de patrulhamento nas ruas. Ele também destacou a mudança da Secretaria de Turismo e o local agora será amplamente usado pela Guarda Municipal para aumentar a sala de monitoramento, o que permitirá um serviço mais adequado, efetivo e compartilhado com a Polícia Militar, com adição de câmeras e ferramentas já existentes e integração de câmeras de particulares.

Acia

O presidente da Acia (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas), Giovani Granato, em entrevista ao Mantiqueira, destacou que o problema de arrombamentos e furtos em estabelecimentos comerciais é grave e recorrente na cidade. Para ele, é necessário encontrar uma solução para minimizar ou acabar com esse problema, contando com a atuação conjunta do Legislativo, Executivo, Judiciário, Polícia Militar e Civil.

Granato afirmou que, como Poços de Caldas é uma cidade nacional de referência turística, é importante resolver essa questão para que a imagem da cidade não seja prejudicada. Os relatos de ocorrências diárias com lojas arrombadas e furtadas demonstraram que esse problema tem gerado dificuldades para os comerciantes locais, que precisam gastar recursos e tempo para se reorganizar.

Para o presidente da Acia, a questão judiciária é o grande entrave, já que muitas vezes os responsáveis pelas ações são soltos rapidamente e não há uma punição efetiva para coibir esses crimes. Ele destacou que é necessário encontrar uma solução judiciária para que essas pessoas se sintam coibidas e entendam que serão penalizadas caso cometam esses crimes.

Em suma, para Granato, é preciso encontrar uma solução para o problema de arrombamentos e furtos em estabelecimentos comerciais em Poços de Caldas a fim de minimizar os prejuízos enfrentados pelos comerciantes locais e preservar a imagem da cidade. Para isso, é necessário que haja uma atuação conjunta de todas as esferas de poder e que sejam aplicadas punições efetivas aos responsáveis por essas ações.

