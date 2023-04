Atleta da Academia Clayson Jr conquista cinturão no MMA em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Luis Paulo Azarias Porfírio, aos 24 anos, se tornou o atleta mais novo a conquistar o cinturão do peso médio (até 84kg) no evento Poços Fight MMA, realizado no último sábado, dia 22/04, na cidade de Poços de Caldas. Representando a equipe Clayson Jr Team, Luis Paulo venceu a luta principal da 7ª edição do evento.

O jovem atleta começou a treinar em 2012 e se apaixonou pelo esporte, tornando-se faixa preta de jiu-jitsu e acumulando, atualmente, 5 vitórias e 1 derrota no MMA, além de 2 cinturões de MMA, 2 troféus de boxe e mais de 40 medalhas de jiu-jitsu.

Seu objetivo é continuar lutando no MMA e chegar ao UFC, a maior organização de MMA do mundo. Sua determinação e dedicação aos treinos têm sido notadas por sua equipe, que trabalha em conjunto com Luis Paulo para alcançar seus objetivos. Clayson Jr, treinador de Luis Paulo, destacou a dedicação e busca do atleta pelo seu espaço no MMA, além de seus resultados expressivos em competições de jiu-jitsu. O próximo desafio de Luis Paulo será representar Poços de Caldas em um evento de MMA, seguindo em busca de sua carreira profissional no esporte.