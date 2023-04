Betinho enfrenta desafio em disputa pelo cinturão no evento Poços Fight MMA

Poços de Caldas, MG – O lutador Betinho encarou um desafio inesperado na disputa pelo cinturão da categoria pena no evento Poços Fight MMA. Convidado apenas dois dias antes do evento para substituir um atleta que se machucou, Betinho aceitou o desafio de enfrentar um adversário 12 anos mais jovem e 4 quilos mais pesado, sem tempo para treinar. Apesar de não ter saído vitorioso, Betinho superou seus limites e enfrentou seu adversário por 4 minutos em uma das suas melhores lutas. O momento foi de pura superação e realização para o lutador, que contou com o patrocínio do Lila Café com Lucas do Carmo Leandro e Letícia Pasculi Projeto Auto, que sempre acreditaram em seu trabalho.

Mesmo sem ter conquistado o cinturão, o lutador se sente realizado por ter encarado uma “pedreira” e superado seus próprios limites em uma luta difícil e desafiadora.