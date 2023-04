Mutirão em Montes Claros

Os hospitais Santa Casa (foto), Aroldo Tourinho e das Clínicas Mario Ribeiro foram habilitados na licitação aberta pela prefeitura de Montes Claros para atender a demanda reprimida de determinadas cirurgias e procedimentos clínicos de média e alta complexidade, conforme edital. Montes Claros tem 10 mil pacientes na fila de espera de uma cirurgia eletiva. Os baixos valores pagos pelo SUS desestimularam os hospitais e médicos a fazerem o tratamento, isto levou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) a investir, neste ano, aproximadamente R$ 188 milhões para fortalecer o Programa Opera Mais, Minas Gerais. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Araxá debate violência na escola

A Secretaria Municipal de Educação promoveu o Seminário de Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil. O seminário foi voltado para mais de 1.200 profissionais da Rede Municipal de Ensino, além de convidados da Rede Estadual e alunos das licenciaturas do Uniaraxá. O objetivo foi refletir e discutir sobre as “Pequenas Violências” (simbólicas ou veladas) que acontecem dentro da escola e que podem culminar casos extremos. A iniciativa faz parte do calendário de ações da equipe de disseminação com a adoção de medidas preventivas para evitar ações de violência em dependências escolares. (Jornal Correio de Araxá – Araxá)

Mulheres motociclistas em Caeté

Até dezembro do ano passado, 6.037 motocicletas estavam em circulação pelas ruas da cidade, representando 23,7% da frota circulante de veículos. E em meio a seus condutores, cresce no município o número de mulheres assumindo o guidão das motos. Além disso, elas estão cada vez mais exercendo atividades e funções relevantes em cima das duas rodas. É o caso de Rivna de Oliveira, mototaxista há uma década: “No início da profissão, o cenário era diferente. Pouquíssimas mulheres pilotavam motos. Na profissão era somente eu e mais uma. Hoje tem várias. Muitas aderiram à moto como meio de transporte e para trabalho”. (Jornal Opinião Caeté – Caeté)

Inhapim faz obra na “Serra do Cajá”

A Prefeitura de Inhapim inaugurou o calçamento e drenagem pluvial da “Serra do Cajá” ou “Serra do Alexandre” o distrito de São José do Taquaral. Trecho de difícil acesso que tirava o sono dos moradores do distrito do Taquaral, as obras para pavimentação tiveram início em meados do mês de março, sendo concluídas e entregues a população graças ao trabalho e a busca de recursos do prefeito Marcinho. Em seu pronunciamento, o prefeito lembrou da parceria entre a Prefeitura de Inhapim e a comunidade de São José do Taquaral, parceria esta que possibilitou a pavimentação da “Serra do Leonel” (Jornal Diário de Caratinga – Caratinga)

Encontro discute agricultura familiar

A Superintendência Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete em parceria com a Emater-MG e o Consórcio Público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba promoveu o IV Encontro Regional de Alimentação Escolar PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar e Agricultura Familiar). O encontro teve como objetivo discutir os desafios e os avanços, através de orientações quanto a venda e aquisição de produtos da Agricultura Familiar junto ao PNAE, garantindo assim o fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação escolar. (Jornal Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Santa Casa terá ajuda em Formiga

A Prefeitura de Formiga irá sugerir ao Legislativo que 50% do valor das emendas impositivas deste ano seja destinado ao hospital para auxiliar na situação financeira. O prefeito Eugênio Vilela e o secretário de Saúde, Gleison Frade, tranquilizaram a população formiguense, enfatizando que a administração municipal está atenta à situação financeira da Santa Casa e que está buscando alternativas para minimizar os impactos. O chefe do Executivo apresentou relatórios dos repasses já destinados à instituição de saúde durante a atual gestão e que mostram que a Administração Municipal está em dia com os pagamentos. (Últimas Notícias – Formiga)

GV tem Rota Culinária Afetiva

Neste sábado, 29, a partir das 8 horas, acontece mais uma edição do “Afeto no Mercado”. Uma ação da Prefeitura de Valadares, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, que busca valorizar os empreendimentos que fazem parte do Mercado Municipal. Na ocasião, será possível percorrer a Rota Culinária Afetiva. O objetivo é despertar memórias afetivas por meio dos sabores e aromas. Também fará parte da programação as ações do Cultura Itinerante, uma exposição de fotos antigas da cidade (Museu Itinerante) e outras. (Jornal Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

