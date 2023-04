Colisão entre dois veículos deixa um carro caído em talude de 6 metros

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta quinta-feira (27), uma colisão entre dois veículos, um Fiat Estrada e um Fiat Mobi, causou um grande susto na cidade de Botelhos, em Minas Gerais. O acidente aconteceu em uma via de grande movimentação, e um dos carros acabou caindo em um talude de aproximadamente 6 metros de altura.

Os bombeiros foram acionados e deslocaram em comboio ao local, em conjunto com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que já prestavam o primeiro atendimento ao condutor do veículo que havia caído no talude. Ao chegar no local, a equipe da Unidade Resgate iniciou o atendimento imediato à vítima, enquanto a equipe de salvamento preparou uma rota com corda para retirá-lo do local de difícil acesso.

Felizmente, o condutor do Fiat Estrada, um senhor de 92 anos, não apresentava nenhum ferimento aparente. Por segurança, os bombeiros o imobilizaram em prancha longa e maca tipo envelope, para levar a vítima até o nível da rua, onde se encontrava a Unidade de Resgate. A partir daí, ele foi conduzido ao hospital Santa Casa de Botelhos para avaliação médica.

Os ocupantes do outro veículo envolvido no acidente, o Fiat Mobi, não sofreram ferimentos. A rapidez na atuação dos bombeiros e da PRF foi fundamental para garantir a segurança e o atendimento adequado à vítima do acidente.

O trânsito na região ficou parcialmente interditado para a retirada dos veículos e limpeza da pista, mas já foi liberado. Como