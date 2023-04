Entidades receberam autorização para venda de doces na Festa de São Benedito

Poços de Caldas, MG – A secretaria de Serviços Públicos e Vigilância Sanitária se reuniram com as entidades assistenciais na tarde desta quarta-feira(26) para reunião de alinhamento e concessão de autorização para uso das instituições a comercialização dos tradicionais doces na Festa de São Benedito conforme Decreto 14.241/2023.

Ao todo 11 instituições participam do evento que começa no dia 01 de maio e segue até o dia 13 de maio. Neste ano, a Festa retorna com as barracas de comidas típicas e parque de diversões. Em 2023, seis paróquias participam da Festa com a programação religiosa coordenada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Os tradicionais doces como cocada, maça do amor, coquinho, frutas com chocolate, doce de leite, quebra-queixo, pé de moleque e tantas outras delícias ficam por conta das entidades assistenciais da cidade que utilizam a área externa da Festa de São Benedito, para comercializar doces. Todas as 11 barracas venderão a mesma variedade de produtos e praticarão, também, os mesmos preços, onde os clientes comprarão as fichas e escolherão em qual instituição vão saborear as delícias oferecidas.

Participam da parceria este ano na Festa de São Benedito, o Asilo Vinha do Senhor, Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos, Casa do Caminho, Associação Bem Viver de apoio a Comunidade, Associação Beneficente Fonte de Vida Nova, Associação Criança Feliz, Casa do Menor Ednan Dias, Instituto A de apoio a Autistas e Famílias, Associação de Promoção Humana e Ação Social de Poços de Caldas, Associação Beneficente de Apoio a Comunidade e Associação Circulo de Arte com Ciência.

Representantes da vigilância Sanitária também estiveram na reunião apresentando aos participantes da festa as orientações necessárias para assegurar qualidade dos produtos servidos durante o evento, como higiene pessoal de manipuladores dos doces, utensílios, lavagem das mãos e armazenamento dos produtos.

No ano de 2019 as entidades comercializaram 74.300 doces. O secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, ressalta que as 11 instituições estão com a documentação aprovada para usarem o espaço. “As instituições têm um papel fundamental em Poços de Caldas e mantém viva a tradição de uma festa que faz parte da cidade. Mantemos o serviço de alinhamento para que tudo sai dentro do esperado e ainda acreditamos que esse ano as instituições ultrapassem as vendas de 2019 e que ainda mais pessoas sejam beneficiadas com os serviços oferecidos.”

Participaram da reunião representantes das onze instituições, além do secretário de Serviços Públicos, Celso Donato, o adjunto de Serviços Públicos, Anderson Santos e os Fiscais da Vigilância, Paulo Henrique Marques e Marco Antônio de Campos.