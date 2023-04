Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais nesta sexta-feira, 28

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 28, é de céu claro mas, com possibilidade de chuvas isoladas. Temperatura máxima pode chegar aos 23 graus e a mínima de 13 graus.

Minas Gerais

Sexta-feira, 28, com variação de nebulosidade e das temperaturas em Minas Gerais. O dia amanhece com temperaturas amenas em todo o estado. Entretanto à tarde, as temperaturas se elevam muito na faixa Norte.



No fim de semana prolongado, a atuação de um centro de baixa pressão em médios níveis tende a manter o tempo mais nublado, com condições de chuva isolada e temperaturas amenas, principalmente, no Centro-Leste mineiro.