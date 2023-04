Previsão do tempo para Poços de Caldas e Minas Gerais neste sábado, 29

Poços de Caldas

A previsão do tempo para este sábado, 29, é de céu nublado. Sem previsão de chuvas . Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 13 graus.

Minas Gerais

O sábado. 29, será de tempo instável e chuvoso em praticamente todo o estado, favorecendo a ocorrência de temporais na maioria das regiões mineiras.



Céu nublado com pancadas de chuva isoladas no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Metropolitana. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



Na RMBH, mínima entre 17/19 ºC e máximo 25/27ºC