Prisão de autores por tráfico de drogas em operação da Polícia Militar

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta-feira (28), a Polícia Militar realizou uma operação antidrogas no bairro São João e na Rua Acácia, em Poços de Caldas/MG. Durante a ação, três indivíduos foram presos em flagrante portando porções de maconha, crack, balança de precisão e dinheiro. Todos eles já eram conhecidos pela polícia, que vem realizando operações frequentes na região para combater o tráfico de drogas.

Os materiais apreendidos incluem 4 tabletes de maconha, 36 pedras de crack, uma balança de precisão, um celular e R$ 331,00 em dinheiro. Os autores da infração foram identificados como G-A-A, I-D-C-M e K-H-P-S, todos do sexo masculino e com 17 anos de idade. Eles foram levados à delegacia de polícia juntamente com os materiais apreendidos.