Esporte tem noite de gala com a premiação aos destaques do Prêmio Antônio Carlos Pereira.

Poços de Caldas, MG – Na última sexta-feira, 28 de abril, o mundo esportivo de Poços de Caldas celebrou uma noite de grande destaque durante a primeira edição do Prêmio Antônio Carlos Pereira. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Esporte em colaboração com a Liga Poços-Caldense de Futebol e teve como objetivo homenagear os atletas e profissionais que se destacaram na cena esportiva da cidade.

A cerimônia de premiação foi realizada na Cervejaria Gorillaz. Ao todo, 56 personalidades esportivas receberam o troféu do prêmio, que leva o nome do saudoso Antônio Carlos Pereira, ex-vereador, radialista esportivo e ex-secretário de esportes da cidade.

Antônio Carlos Pereira sempre foi um grande entusiasta do esporte e fez questão de divulgá-lo e incentivar sua prática na cidade. Infelizmente, ele faleceu em janeiro de 2021, vítima de complicações de saúde decorrentes da Covid-19, deixando um legado de dedicação e amor pelo esporte.

Paulo Vitor de Campos, repórter esportivo do Mantiqueira, foi um dos homenageados da noite na primeira edição do Prêmio Antônio Carlos Pereira. Emocionado com a homenagem, ele expressou sua felicidade por ser reconhecido por um trabalho que ama fazer.

“Quando fazemos o que gostamos e recebemos reconhecimento por isso, é sinal de que nosso trabalho foi bem sucedido. Estou muito feliz com a noite desta sexta-feira, quando recebi a homenagem e o Troféu Antônio Carlos Pereira. Este prêmio é especial por diversos motivos. Antônio Carlos foi meu amigo e tive a honra de participar de vários programas Tempo de Esporte ao seu lado. Ele faz muita falta para nossa cidade e no nosso esporte. Além disso, o prêmio é especial por estar ao lado de pessoas do esporte da cidade. Pessoas que batalham, lutam e conquistam coisas boas através do esporte”, afirmou Campos.

A equipe do Mantiqueira, liderada pelo diretor Ruy Alves, também se mostrou muito feliz com a homenagem concedida a Paulo Vitor. Segundo Ruy, Paulo é um batalhador e incentivador do esporte em Poços de Caldas.

Ao agradecer a homenagem, Paulo Vitor não esqueceu de mencionar aqueles que o ajudaram em sua trajetória. Ele agradeceu ao amigo Pelezinho, que o indicou para receber o prêmio, e a Luciano Santos, que registrou o evento em belas fotografias. Além disso, ele ressaltou a importância do jornalismo em promover e apoiar o esporte.

Por fim, Paulo Vitor fez questão de agradecer especialmente a sua mãe, que sempre esteve ao seu lado, incentivando e apoiando em todas as suas decisões, e a Aurea, pessoa especial que entrou em sua vida para torná-la ainda melhor. A homenagem recebida pelo repórter esportivo do Mantiqueira foi um justo reconhecimento de sua dedicação e amor pelo esporte, e um exemplo para todos aqueles que trabalham com paixão e compromisso.

Fotos: Luciano Santos / Mantiqueira