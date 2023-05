Incêndio deixa carro completamente destruído após pegar fogo na Avenida Alcoa

Poços de Caldas, MG – Na tarde desta segunda-feira (1), por volta das 12:25, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em um veículo automotor na Avenida Alcoa, bairro Jardim Aeroporto, em Poços de Caldas.

Segundo informações do condutor, ele estava trafegando pela avenida quando percebeu fogo e fumaça saindo do motor do veículo Chevette Marajó. Apesar de ter tentado apagar o fogo, não foi possível e ele retirou alguns itens do interior do carro antes que as chamas se alastrassem.

Rapidamente, as guarnições de combate a incêndio e salvamento foram deslocadas para o local, onde montaram um estabelecimento de mangueiras e utilizaram técnicas de combate para controlar o incêndio. Felizmente, não houve maiores dificuldades no processo e o incêndio foi debelado com sucesso.

A Polícia Militar também foi acionada para auxiliar nos trâmites de trânsito e na destinação do veículo, que ficou completamente destruído pelas chamas. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas as autoridades já iniciaram uma investigação para descobrir o que provocou o incidente.

