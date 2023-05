Polícia Militar prende autora por comunicação falsa de crime após investigação

Poços de Caldas, MG – A Polícia Milita realizou a prisão de uma autora por comunicação falsa de crime. O incidente

A solicitante se dirigiu ao posto fixo de atendimento Santa Rosália e relatou que havia sido surpreendida por dois indivíduos em uma motocicleta azul, que teriam anunciado o assalto e a agredido com uma barra de ferro enquanto se dirigia ao shopping para trabalhar. A mulher afirmou que foi socorrida por funcionários de um posto de gasolina próximo, mas decidiu ir para casa antes de ir à UPA e registrar a ocorrência na polícia.

Entretanto, em diligências no posto de gasolina e no shopping, a equipe policial constatou que a história narrada pela solicitante era falsa. Funcionários do posto de gasolina desconheciam o incidente, e a equipe de segurança do shopping confirmou que a solicitante havia se envolvido em uma briga com outra funcionária após esta descobrir uma traição entre a solicitante e o marido dela. A autora confessou ter praticado o crime e afirmou que tinha

Diante dessas informações, a autora foi presa por falsa comunicação de crime. Ela foi identificada como M-F-R-C, uma mulher de 24 anos de idade.