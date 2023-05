Equipes da Saúde Bucal e da odontologia da Santa Casa participam de reuniã0

Poços de Caldas, MG – Na última sexta-feira (28), a Representantes da Saúde Bucal, da secretaria de Saúde de Poços e a equipe da odontologia hospitalar da Santa Casa ministraram, junto a regional de saúde a Reunião Regional de Saúde Bucal, em Pouso Alegre.

Durante a reunião, foram abordados a Rede de atenção à Saúde Bucal no SUS, Referência e fluxo de encaminhamentos para Centro de Especialidades Odontológicas – CEO e Odontologia Hospitalar, Atendimento às demandas em cirurgias bucomaxilofacial e cuidado pós atendimento odontológico hospitalar do PNE.

A Coordenadora de Saúde Bucal, Cristiane Costa Silva falou sobre a importância da atuação do município na odontologia hospitalar na região. “Somos referência para 53 municípios e ações como esta visam fortalecer a rede de saúde bucal. Poços ficou como referência no estado para 53 municípios para as especialidades de bucomaxilofacial e PNE. Além de possuirmos uma equipe capacitada e interessada em melhorar os serviços prestados.”